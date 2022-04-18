По данным ювенальных прокуроров, в целом в результате российского вторжения состоянием на 18 апреля пострадали больше 567 маленьких украинцев.

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Цифры могут быть большими

В Офисе Генпрокурора объясняют, что такие цифры не окончательные, так как продолжается сбор информации в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей:

  • Донецкая область – 117;
  • Киевская – 107;
  • Харьковская – 91;
  • Черниговская – 54;
  • Херсонская – 43;
  • Николаевская – 40;
  • Луганская – 36;
  • Запорожская – 23;
  • Киев – 16;
  • Сумская – 16;
  • Житомирская – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов российские оккупанты повредили 1 018 учебных заведений, из них 95 – полностью разрушены.

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