За даними ювенальних прокурорів, загалом внаслідок російського вторгнення станом на 18 квітня постраждало понад 567 маленьких українців.

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Цифри можуть бути більшими

В Офісі Генпрокурора пояснюють, що такі цифри не остаточні, адже ще триває збір інформації в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей на Донеччині

  • Донецька область – 117;
  • Київська – 107;
  • Харківська – 91;
  • Чернігівська – 54;
  • Херсонська – 43;
  • Миколаївська – 40;
  • Луганська – 36;
  • Запорізька – 23;
  • Київ – 16;
  • Сумська – 16;
  • Житомирська – 15.

Через бомбардування та обстріли російські окупанти пошкодили 1018 закладів освіти, з них 95 повністю зруйновано.

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