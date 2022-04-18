За даними ювенальних прокурорів, загалом внаслідок російського вторгнення станом на 18 квітня постраждало понад 567 маленьких українців.

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Цифри можуть бути більшими

В Офісі Генпрокурора пояснюють, що такі цифри не остаточні, адже ще триває збір інформації в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей на Донеччині

Донецька область – 117;

Київська – 107;

Харківська – 91;

Чернігівська – 54;

Херсонська – 43;

Миколаївська – 40;

Луганська – 36;

Запорізька – 23;

Київ – 16;

Сумська – 16;

Житомирська – 15.

Через бомбардування та обстріли російські окупанти пошкодили 1018 закладів освіти, з них 95 повністю зруйновано.

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