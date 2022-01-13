Уже 3 области Украины находятся в оранжевой зоне карантина

После рождественских праздников в оранжевую зону карантина попали Сумская и Херсонская области. Сейчас к ним присоединился еще один регион.

В оранжевую область карантина вошла Ивано-Франковская область. Там превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом.

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Ситуация в Ивано-Франковской области

Коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе составляет 21,1% при максимальной норме в 20%. Другие показатели, в частности уровень госпитализации, в пределах нормы. Уровень заболеваемости COVID-19 в области составляет 273 на 100 тысяч населения.

Показатели других "оранжевых" регионов

В Сумской области, которая также находится в оранжевой зоне карантина, коэффициент выявления случаев инфицирования несколько выше и составляет 24,8%. А вот показатели Херсонской области полностью нормализовались.

Какова ситуация в Украине в целом

В других областях Украины и в Киеве установлена желтая зона карантина. Уровень заболеваемости по стране – 174 на 100 тысяч населения. В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.

Уровень заболеваемости по стране – 174 на 100 тысяч населения. В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек. Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 10,8% при норме ≤20% / <4%.

Между тем охват тестирования находится на уровне 921 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.

Загруженность больниц

Уровень госпитализаций из-за COVID-19 довольно низкий – 26,3 при максимальной норме 60 на 100 тысяч населения. Динамика уровня госпитализаций тоже невысокая – 15,5% при допустимой норме в 50%. Загруженность койек с кислородом тоже невысока и составляет 22,1% (допустимая норма – 65%).



Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава

Обратите внимание: в Украине зафиксировали резкий скачок заболеваемости. Вчера, 12 января в стране обнаружили 10 046 больных COVID-19. Больше всего новых случаев заражения вирусом зафиксировали в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.



Тем временем в больницы госпитализировали 1 676 человек. В то же время выздоровели 7 202 инфицированных.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала