Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинскому народу. Глава государства рассказал о главных событиях 76-го дня войны против российских оккупантов.

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Возвращение иностранных дипломатов

Как сообщил глава государства, ему удалось провести переговоры с министрами дел Германии и Нидерландов. Они обсудили возможное усиление Украины и дальнейшие шаги для скорейшего завершения войны. Также Зеленский и министры обсудили участие Германии и Нидерландов в послевоенном восстановлении Украины.

Благодарен им и за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, который подтверждает уверенность Европы в будущем Украины. Всего уже 36 иностранных представительств работают в столице,

– сообщил украинский президент.

Международный фронт: коротко о самом важном

Глава Китая Си Цзиньпин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Китайский лидер подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет Украины и согласился с тем, что режим прекращения огня нужно достичь как можно скорее.

Европейский Союз решил удовлетворить требования Греции и Мальты и не запрещать морской транспортировки российской нефти в третьи страны. Такой запрет очень сильно ударил бы по странам, владеющим двумя третями танкеров Европы.

США готовы утвердить новый пакет помощи для Украины. По словам Давида Арахамии, размер нового пакета помощи составит почти 40 миллиардов долларов. Арахамия заявил, что принятие этого пакета очень резко изменит ситуацию на поле боя.

Разведка США сообщила о том, что Путин не прекратит войну против Украины даже в случае провала наступления на Донбассе. Диктатор мечтает о захвате Украины и будет бросать все свои силы и ресурсы на достижение цели. Кроме того, россияне таки планируют начать войну в непризнанном Приднестровье.

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