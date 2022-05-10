Отмечается, что оба лидера подтвердили свою непреклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по результатам телефонного разговора.

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О чем говорили Макрон и Си Цзиньпин

Президент Франции поднял вопрос "драматической ситуации", с которой сейчас сталкиваются украинские гражданские люди в результате российской агрессии. В сообщении отмечается, что Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин согласились с неотложностью достижения режима прекращения огня и подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, лидеры Китая и Франции подчеркнули, что необходимо поддержать все возможные усилия для оказания гуманитарной поддержки украинскому народу. Они также обсудили риски возникновения продовольственного кризиса и инициативы, предложенные ранее FARM – Продовольственной и сельскохозяйственной миссией Франции.

Позиция Китая относительно войны России против Украины

В конце апреля МИД Китая заявило, что страна выступает за мирное развязывание российско-украинской войны. По словам главы китайского министерства Ван Вэньбиня, КНР не заинтересована в начале третьей мировой войны. При этом коммунистическая страна не поддержала экономические санкции, введенные Западом против страны-агрессора, заявив о своей нейтральной позиции.

В Пентагоне отметили, что не видят признаков, указывающих на то, что Китай или другие страны помогают России оружием. Никаких доказательств того, что КНР оказывает Кремлю военную помощь, в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки нет.

Между тем, остается напряженной ситуация между Китаем и Тайванем. КНР в начале мая провела вблизи острова военные учения.

Вместе с тем, бывший депутат российской Госдумы Геннадий Гудков считает, что Китай пытается влиять на Владимира Путина, чтобы тот не начал ядерную войну. Это, по мнению российского экс-нардепа, невыгодно самой КНР.

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