Уже 38 стран передали в Гаагу доказательства о преступлениях России против Украины

Лиз Трасс – министр иностранных дел Великобритании заявила, что уже 38 стран передали в Гаагу доказательства о преступлениях России в Украине.

Действия России в Украине глава МИД Великобритании охарактеризовал как зверства. Трасс подчеркнула: путинский режим необходимо привлечь к ответственности.

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Министр еще раз напомнила миру: Россия вторглась в Украину и применяет насилие в сторону мирного населения.

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