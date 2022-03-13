Такие данные ювенальные прокуроры приводят по состоянию на утро 13 марта. Больше всего пострадавших в Киевской области.

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Также от рук агрессора погибли дети и в Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Отмечают, что эти цифры не являются окончательными. Дело в том, что нет возможности осматривать места, где вооруженные силы России ведут активные боевые действия, а также на временно оккупированных территориях.

Другие данные

Секретарь СНБО Алексей Данилов накануне говорил о 90 убитых детях.

Кроме этого, из-за бомбардировок и обстрелов кремлевских орков повреждено 369 учебных заведений, 57 из которых – разрушены полностью.

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