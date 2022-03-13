Такі дані ювенальні прокурори наводять станом на ранок 13 березня. Найбільше постраждалих у Київській області.
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Також від рук агресора загинули діти і в Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.
Наголошують, що ці цифри не є остаточними. Річ у тім, що немає можливосі оглядати місця, де збройні сили Росії ведуть активні бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях.
Інші дані
Секретар РНБО Олексій Данілов напередодні говорив про 90 убитих дітей.
Крім цього, через бомбардування та обстріли кремлівських орків пошкоджено 369 закладів освіти, 57 з яких – зруйновано повністю.
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