В мережі оприлюднили фото могили матері та сина на прибудинковій території в Ірпені.

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З соцмереж стало відомо, що загиблі – 12-річний Іван та його 42-річна мама. Загинули вони 5 березня 2022 року.



Могила біля будинку в Ірпені / Фото з соцмереж

Родину Меть цинічно вбили росіяни. Їх, як і десятки інших українців, довелося поховати просто серед вулиці.

Раніше нелюди в російській військовій формі обстріляли людей, яких намагалися евакуювати з Ірпеня. Внаслідок цього загинуло 8 людей. Одна з мін окупантів вбила цілу сім'ю – тата, маму та двох дітей. Вони хотіли покинути місто, яке обстрілюють окупанти, але так і не встигли втекти від війни.

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