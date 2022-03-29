Уже 9 погибших после ракетного удара по Николаевской ОГА: каково состояние пострадавших

Оккупанты сегодня, 29 марта, нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Николаеве. Число погибших уже возросло до 9 человек.

Пострадавшие, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал Николай Панасенко – начальник Главного правления ГСЧС в Николаевской области в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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По состоянию на сейчас (15:20 29 марта – 24 канал) из завала деблокировали 9 погибших,

– сообщил Панасенко.

К счастью, удалось спасти и извлечь из-под завалов 18 человек. Их уже передали бригадам скорой и оказывают помощь. Всего пострадали 22 человека.

Все они получили повреждения различной тяжести, однако есть и люди в очень тяжелом состоянии, отметил глава ГСЧС.

Завалы еще разбирают

По его словам, оккупанты разрушили с 9 по 1 этаж здания. Завалы продолжают разбирать.

"Работы будут продолжаться непрерывно, пока не будет понимания, что из-под завалов всех не вытащили", – подчеркнул он.

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