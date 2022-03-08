В ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 7 марта. Однако отметили, что данные уточняются, ведь подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Общие боевые потери России

Личный состав – около 12 тысяч человек.

Танки – 303.

Боевые бронированные машины – 1036.

Артиллерийские системы – 120.

Реактивные системы залпового огня – 56.

Средства противовоздушной обороны – 27

Самолеты – 48.

Вертолеты – 80.

Автомобильная техника – 474.

Корабли/катера – 3.

Цистерны с горюче-смазочными материалами – 60.

Беспилотники оперативно-тактического уровня – 7.