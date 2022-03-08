У ЗСУ порахували втрати з 24 лютого по 7 березня. Однак зазначили, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Загальні бойові втрати Росії

  • Особовий склад – майже 12 тисяч осіб.
  • Танки – 303.
  • Бойові броньовані машини – 1036.
  • Артилерійські системи – 120.
  • Реактивні системи залпового вогню – 56.
  • Засоби протиповітряної оборони – 27.
  • Літаки – 48.
  • Гелікоптери – 80.
  • Автомобільна техніка – 474.
  • Кораблі/катери – 3.
  • Цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 60.
  • Безпілотники оперативно-тактичного рівня – 7.

Війна

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