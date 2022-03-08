У ЗСУ порахували втрати з 24 лютого по 7 березня. Однак зазначили, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

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Загальні бойові втрати Росії

Особовий склад – майже 12 тисяч осіб.

Танки – 303.

Бойові броньовані машини – 1036.

Артилерійські системи – 120.

Реактивні системи залпового вогню – 56.

Засоби протиповітряної оборони – 27.

Літаки – 48.

Гелікоптери – 80.

Автомобільна техніка – 474.

Кораблі/катери – 3.

Цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 60.

Безпілотники оперативно-тактичного рівня – 7.

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