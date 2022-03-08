У ЗСУ порахували втрати з 24 лютого по 7 березня. Однак зазначили, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.
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Загальні бойові втрати Росії
- Особовий склад – майже 12 тисяч осіб.
- Танки – 303.
- Бойові броньовані машини – 1036.
- Артилерійські системи – 120.
- Реактивні системи залпового вогню – 56.
- Засоби протиповітряної оборони – 27.
- Літаки – 48.
- Гелікоптери – 80.
- Автомобільна техніка – 474.
- Кораблі/катери – 3.
- Цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 60.
- Безпілотники оперативно-тактичного рівня – 7.
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