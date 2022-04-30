Уже давно эвакуация в Попасной связана с риском для жизни, – Гайдай

Несмотря на обстрелы российских военных, украинские власти осуществляют эвакуацию в Луганской области, в том числе из Попасной, где расстреляли эвакуационный автобус. Оккупанты обстреливают эвакуационные автобусы, даже когда согласовывают гуманитарные коридоры.

Своей жизни рискуют все, кто участвует в эвакуации

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире канала "Рада" заявил, что эвакуация из Попасной связана с риском для жизни, сообщает 24 канал. По его словам, своей жизнью рискуют все, кто участвует в вывозе людей.

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Каждый день эвакуации в Попасной уже давно связан для всех с риском для жизни. Для тех, кто занимается эвакуацией, для людей напрямую, для водителей, для сопровождающих,

– сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что оккупанты обстреливают эвакуационные автобусы, даже когда Россия согласовывает гуманитарные коридоры.

Россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной

Цинические войска России продолжают обстреливать гражданских. Российские военные под Попасной обстреляли автомобиль с волонтерами и полицейский автобус, который вез помощь. К счастью, все выжили.

Также стало известно, что оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. С водителями потеряна связь.

Эвакуация продолжается, несмотря на обстрелы

Гайдай сообщил, что, несмотря на тяжелую ситуацию в Луганской области, не останавливают эвакуацию

У нас постоянно происходит эвакуация из Лисичанска, Северодонецка и даже Рубежного и Попасной… Как бы там не было все равно вывозят людей,

– заявил глава Луганской ОВА.

Он также заявил, что людей увозят из Горной общины.

Гайдай сообщил, что в настоящее время местные власти договариваются об автобусах для вывоза людей. Также он заверил, что эвакуация в Луганской области будет продолжаться до последнего дня, пока это возможно.

Где состоится эвакуация 30 апреля

В течение субботы, 30 апреля, состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

КВ. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье:

центральная площадь;

Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11.

Горное:

Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Попасная

ул. Мира 155 и 142

Эвакуационный поезд

В Укрзализныци также сообщили, что для эвакуации жителей Луганской и Донецкой областей 30 апреля из Покровска отправится бесплатный эвакуационный поезд.

Поезд 234/233 Покровск – Чоп будет отправляться в 16:30.

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