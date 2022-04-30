Уже давно эвакуация в Попасной связана с риском для жизни, – Гайдай
Несмотря на обстрелы российских военных, украинские власти осуществляют эвакуацию в Луганской области, в том числе из Попасной, где расстреляли эвакуационный автобус. Оккупанты обстреливают эвакуационные автобусы, даже когда согласовывают гуманитарные коридоры.
Своей жизни рискуют все, кто участвует в эвакуации
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире канала "Рада" заявил, что эвакуация из Попасной связана с риском для жизни, сообщает 24 канал. По его словам, своей жизнью рискуют все, кто участвует в вывозе людей.
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Каждый день эвакуации в Попасной уже давно связан для всех с риском для жизни. Для тех, кто занимается эвакуацией, для людей напрямую, для водителей, для сопровождающих,
– сказал Гайдай.
Он подчеркнул, что оккупанты обстреливают эвакуационные автобусы, даже когда Россия согласовывает гуманитарные коридоры.
Россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной
- Цинические войска России продолжают обстреливать гражданских. Российские военные под Попасной обстреляли автомобиль с волонтерами и полицейский автобус, который вез помощь. К счастью, все выжили.
- Также стало известно, что оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. С водителями потеряна связь.
Эвакуация продолжается, несмотря на обстрелы
Гайдай сообщил, что, несмотря на тяжелую ситуацию в Луганской области, не останавливают эвакуацию
У нас постоянно происходит эвакуация из Лисичанска, Северодонецка и даже Рубежного и Попасной… Как бы там не было все равно вывозят людей,
– заявил глава Луганской ОВА.
Он также заявил, что людей увозят из Горной общины.
Гайдай сообщил, что в настоящее время местные власти договариваются об автобусах для вывоза людей. Также он заверил, что эвакуация в Луганской области будет продолжаться до последнего дня, пока это возможно.
Где состоится эвакуация 30 апреля
В течение субботы, 30 апреля, состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной.
Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:
- Лисичанск:
центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
КВ. 40 лет Победы, у дома 15
- Приволье:
центральная площадь;
- Северодонецк:
городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное:
Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11.
- Горное:
Дом культуры Украины. Гагарина 13а
- Попасная
ул. Мира 155 и 142
Эвакуационный поезд
В Укрзализныци также сообщили, что для эвакуации жителей Луганской и Донецкой областей 30 апреля из Покровска отправится бесплатный эвакуационный поезд.
Поезд 234/233 Покровск – Чоп будет отправляться в 16:30.
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