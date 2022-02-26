В своем новом обращении к украинцам президент Владимир Зеленский упомянул также о поддержке всего мира. В частности, в экономическом плане. Речь идет об отключении России от платежной системы SWIFT, передает 24 канал.
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Он подчеркнул, что у Украины уже есть практически полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT.
Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам хватает мужества защищать свою Родину, защищать Европу,
– подчеркнул президент.
- Перед этим Владимир Зеленский пообщался с премьером Италии Марио Драги. Политики согласовали, что страна отключит Россию от платежной системы SWIFT и поможет ВСУ.
- Ранее Дмитрий Кулеба рассказал, что Кипр не будет блокировать отключение России от SWIFT.
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