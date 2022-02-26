В своем новом обращении к украинцам президент Владимир Зеленский упомянул также о поддержке всего мира. В частности, в экономическом плане. Речь идет об отключении России от платежной системы SWIFT, передает 24 канал.

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Он подчеркнул, что у Украины уже есть практически полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT.

Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам хватает мужества защищать свою Родину, защищать Европу,

– подчеркнул президент.

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