У своєму новому зверненні до українців президент Володимир Зеленський згадав також про підтримку усього світу. Зокрема, в економічному плані. Мовиться про відключення Росії від платіжної системи SWIFT, передає 24 канал.

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Він підкреслив, що Україна уже має практично повну підтримку країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFT.

Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам вистачає мужності боронити свою Батьківщину, захищати Європу,

– наголосив президент.

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