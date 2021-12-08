Министр обороны отметил, что даже если война закончится завтра, и Россия уйдет с Донбасса и временно оккупированного Крыма, на достижение неконфликтного сосуществования уйдут десятилетия.

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Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать страну, чтобы в Кремле не возникало даже мыслей о рецидивах,

– сказал глава Минобороны.

Алексей Резников пояснил, что "мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может коснуться".

Это означает совершенно иной формат отношений между гражданами и властью.

Это база для нового публичного контракта.

Обратите внимание! Алексей Резников заявил, что в случае вторжения, Россия вряд ли сможет одержать победу. По словам главы Минобороны, это будет "кровавая бойня".

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российский военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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