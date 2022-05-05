О переосмыслении отношения украинцев к 9 Мая свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Да, только для 15% респондентов этот день – День победы.

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Для украинцев 9 мая – День памяти

Военная агрессия России на территории Украины не только дерусифицировала наши города. Она еще и коренным образом изменила видение нашими гражданами 9 Мая. Дня, который еще недавно считался победным. Теперь же большинство наших земляков подчеркивают, что он – мемориальный.

9 Мая стал пережитком прошлого для 36% респондентов, а еще 23% отметили, что для них этот день абсолютно обыден. Цифры впечатляют, если сравнивать с довоенной статистикой. Тогда 80% опрошенных считали эту дату символической и значимой для себя.

Да и слово "победа" постепенно заменилось на "память". Еще с 2012 года в Украине наблюдалась тенденция к другому восприятию 9 Мая. Пока в России в этот день проходят парады, а внуки кричат о "деды воевали", в Украине все больше людей понимают, какой ценой эта победа далась. А вот начало полномасштабного вторжения еще больше усилило разногласия во взглядах.

Да, 9 Мая для 80% украинцев стал Днем памяти. В то же время Днем победы его считают 15% респондентов. Интересно, что в 2018 году этот пункт выбирали 58% опрошенных.



День Победы для украинцев стал Днем памяти / Социологическая группа "Рейтинг"

Украинцы оценили свой вклад в борьбе с фашизмом

И хотя ко Дню победы украинцы уже относятся с частью скепсиса, то к своему вкладу в преодоление фашизма – нет. Более того, респонденты считают, что именно благодаря Украине СССР удалось победить, а современной России – хвастаться достижениями. Заметим, что она в который раз приписывая их только себе.

Оценка вкладов в победу над фашизмом выглядит следующим образом:

Высоко оценили вклад украинского народа 78% респондентов;

Еще 67% подчеркнули, что именно благодаря нашему государству удалось одолеть Германию во время Второй мировой войны;

Что касается России, то ее вклад был оценен 23% опрошенных, а Беларуси – 24%;

Вклад других стран СССР оценили лишь 21% украинцев;

Заметим, что США стали самым большим союзником для 30% респондентов, а Великобритания для 27%.

До 9 Мая Россия может совершать провокации

Между тем, следует понимать, что для России 9 Мая – не просто дата. Она стала "сакральной" для всех жителей страны-агрессора. Поэтому до этого дня оккупанты могут не только продолжать атаковать наши города, но и обострять ситуацию на линиях столкновения.

Следует понимать, что в этот день оккупантам нужно будет показать хоть какую-то победу. Следовательно, она либо усилит свои атаки, либо создаст видимость победы. Российская пропаганда поможет влить населению страны те нарративы, которые выгодны Кремлю.

Мы призываем быть максимально осторожными не только до 9 Мая, но и после него. Если раздается сигнал о воздушной тревоге – немедленно отправляйтесь к укрытию. Враг коварен, а это значит, что мы не можем предсказать, куда прилетит в следующий раз.

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