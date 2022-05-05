Про переосмислення ставлення українцями до 9 Травня свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Так, лише для 15% респондентів цей день – День перемоги.

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Для українців 9 травня – День пам'яті

Військова агресія Росії на території України не лише дерусифікувала наші міста. Вона ще й докорінно змінила бачення нашими громадянами 9 Травня. Дня, який ще донедавна вважався переможним. Тепер же більшість наших земляків наголошують на тому, що він – меморіальний.

9 Травня став пережитком минулого для 36% респондентів, а ще 23% зазначили, що для них цей день абсолютно буденний. Цифри вражають, якщо порівнювати з довоєнною статистикою. Тоді 80% опитаних вважали цю дату символічною та значущою для себе.

Та й слово "перемога" поступово змінилося на "пам'ять". Ще з 2012 року в Україні спостерігалася тенденція до іншого сприйняття 9 Травня. Поки в Росії у цей день проходять паради, а внуки кричать про "діди воювали", в Україні все більше людей розуміють, якою ціною ця перемога далася. А от початок повномасштабного вторгнення ще дужче посилив розбіжності у поглядах.

Так, 9 Травня для 80% українців став Днем пам'яті. Натомість Днем перемоги його вважають 15% респондентів. Цікаво, що у 2018 році цей пункт обирали 58% опитаних.



День Перемоги для українців став Днем пам'яті / Соціологічна група "Рейтинг"

Українці оцінили свій внесок у боротьбі з фашизмом

І хоч до Дня перемоги українці вже ставляться з часткою скепсису, та до свого вкладу у здолання фашизму – ні. Ба більше, респонденти вважають, що саме завдяки Україні СРСР вдалося перемогти, а сучасній Росії – хизуватися здобутками. Зауважимо, що вкотре приписуючи їх лише собі.

Оцінка внесків у перемогу над фашизмом виглядає так:

Високо оцінили внесок українського народу 78% респондентів;

Ще 67% підкреслили, що саме завдяки нашій державі вдалося здолати Німеччину під час Другої світової війни;

Що стосується Росії, то її внесок оцінили 23% опитаних, а Білорусі – 24%;

Внесок же інших країн СРСР оцінили лише 21% українців;

Зауважимо, що США стали найбільшим союзником для 30% респондентів, а Велика Британія для 27%.

До 9 Травня Росія може чинити провокації

Тим часом варто розуміти, що для Росії 9 Травня – не просто дата. Вона стала "сакральною" для усіх мешканців країни-агресорки. Тож до цього дня окупанти можуть не лише продовжувати атакувати наші міста, а й загострювати ситуацію на лініях зіткнення.

Варто розуміти, що у цей день окупантам потрібно буде показати бодай якусь перемогу. Відтак, вона або посилить свої атаки, або створить видимість того, що перемогла. Російська пропаганда допоможе влити населенню країни ті наративи, які вигідні саме Кремлю.

Ми ж закликаємо бути максимально обережними не лише до 9 Травня, а й після нього. Якщо лунає сигнал про повітряну тривогу – негайно вирушайте до укриття. Ворог підступний, а це означає, що ми не можемо передбачити, куди "прилетить" наступного разу.

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