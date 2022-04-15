На войне против Украины уже погибли более 20 тысяч россиян

ФСБ предлагает на 17% увеличить ассигнования на захоронения и надгробия для военных. ФСБ предложила увеличить с 20 350 рублей до 28 178 рублей расходы на все ритуальные услуги.

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Речь идет о гробе, венке, перевозке тела и самих похоронах. В Москве и Санкт-Петербурге предлагают увеличить расходы с 28 178 до 33 005 рублей.

ФСБ предлагает увеличить затраты на изготовление и установку надгробных памятников погибшим:

контрактникам – с 35 171 до 41 196 рублей;

срочникам – с 28 178 до 33 005 рублей.

В России законы предусматривают, что людей, погибших во время прохождения военной службы, хоронят средствами федерального органа власти, в котором они служили на момент смерти.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 15 апреля в войне против Украины уже погибли более 20 тысяч россиян.

Следовательно, неудивительно, что ритуальные услуги в России пользуются большим спросом. Впрочем, россияне не уносят тела своих товарищей с поля боя, а везут из Украины украденные стиральные машины и утюги.

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