Уже нечего ремонтировать, – Гайдай о разбитой инфраструктуре в Луганской области

Российские оккупанты разрушили критическую инфраструктуру в Луганской области. Из-за вражеских обстрелов в Луганской области уже нечего ремонтировать.

Постоянные обстрелы мешают передать гуманитарную помощь

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что ситуация в области только усугубляется и усложняется.

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Оккупанты разрушили критическую инфраструктуру. Речь идет о поставках газа, воды и электричества.

Нечего уже ремонтировать. Наши ремонтные бригады готовы выезжать. Но незачем... Потому что разбиты подстанции, электросети, столбы повалены,

– заявил Гайдай.

Он добавил, что во многих населенных пунктах что-либо восстановить уже просто невозможно.

Глава Луганской ОВА рассказал, что область получает много гуманитарных грузов с лекарствами, одеждой и едой. Он отметил, что помощь пытаются передать общинам.

Однако мешают этому непрерывные обстрелы российских военных. Гайдай заявил, что под обстрелами подвоз помощи – практически невозможен.

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