Только за последние сутки харьковские спасатели совершили более 20 выездов для ликвидации пожаров.

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Россияне продолжают коварно обстреливать мирное население Харькова из артиллерийских систем. Спасатели ГСЧС в условиях военного времени тушат пожары, работали над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий,

– говорится в сообщении ГСЧС.

В Киевском районе Харькова спасатели не прекращают работу

Поисковые работы и разбор завалов в Киевском районе Харькова не прекращаются уже несколько суток.

Уже завершены подобные работы по 18 объектам: в результате попадания вражеских снарядов в жилые многоэтажки произошло несколько крупных пожаров, в основном в Киевском, Московском и Индустриальном районах Харькова.

Всего за сутки спасатели совершили более 20 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий, а также 27 выездов на ликвидацию взрывоопасных предметов.

Какая ситуация в Харькове

В ночь на 20 марта оккупанты продолжали коварно обстреливать мирное население Харькова из артиллерийских систем. В результате погибли 5 человек, среди них – 9-летний мальчик.

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