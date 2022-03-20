Лише за останню добу харківські рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж.

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Росіяни продовжують підступно обстрілювати мирне населення Харкова з артилерійських систем. Рятувальники ДСНС в умовах воєнного часу гасять пожежі, працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

В Київському районі Харкова рятувальники не припиняють роботу

Пошукові роботи та розбирання завалів у Київському районі Харкова не припиняються уже кілька діб.

Вже завершені подібні роботи по 18 об'єктам: в результаті потрапляння ворожих снарядів у житлові багатоповерхівки сталося декілька великих пожеж, здебільшого у Київському, Московському та Індустріальному районах Харкова.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель, а також 27 виїздів на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Яка ситуація в Харкові

В ніч проти 20 березня окупанти продовжували підступно обстрілювати мирне населення Харкова з артилерійських систем. Внаслідок цього загинуло 5 людей, серед них – 9-річний хлопчик.

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