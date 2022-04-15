Уже почти закончили заполнять опросник по членству в ЕС, – Зеленский

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник. Он нужен для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

По состоянию на 15 апреля работа над опросником от ЕС уже почти завершена. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время нового обращения к украинцам.

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Зеленский о заполнении опросника от ЕС

Говорили сегодня и о работе над заполнением опросника, который Украина получила от Урсулы фон дер Ляйен… Работа практически завершена, скоро ответы передадим представителям Европейского Союза,

– заметил глава Украины.

Он также подчеркнул, что это необходимый этап подготовки нашего государства к обретению статуса кандидата в члены ЕС.

Важность быстрого рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Украина нуждается в скорейшем рассмотрении заявки и не может ждать этого годами. Ведь именно наша страна защищает всю Европу.

По его словам, война, которую развязала Россия, это и борьба за всю Европу. Поэтому Еврокомиссия должна рассмотреть заявку на поступление как можно скорее.

Ночное обращение Зеленского за 15 апреля: смотрите видео