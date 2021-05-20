Как президент реагирует на хейт

В начале политической карьеры Зеленский тяжело воспринимал хейт, ведь пришел из другой среды. Об этом советник главы государства заявил в интервью.

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Он попал в среду, где лицемерие стало главным репутационным капиталом. Сейчас гораздо спокойнее воспринимает. Он понимает, что в этом нет правды. Это определенная работа, рассчитанная на узкие электоральные сегменты. Мы прекрасно понимаем, кто в основном вкладывает деньги в хейт,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что рано или поздно за этот хейт будут отвечать. Это произойдет тогда, когда "государство станет государством".

"А что такое государство? Это правила, определенные ценности, морально-этические кодексы. Многие люди, которые сейчас занимаются хейтом, думают, что они бессмертны с точки зрения репутации, но рано или поздно до них дойдет прямая юридическая ответственность", – подчеркнул советник президента.

Как на хейт реагирует первая леди

Ранее первая леди Елена Зеленская говорила, что часто сталкивается с хейтом в сторону своей семьи. По мнению первой леди, политические оппоненты пытаются расшатать нервную систему президента через нее.

Жена Зеленского призналась, что читает все комментарии и никогда не привыкнет к хейту ее детей и родителей. В то же время к критике в свою сторону она относится спокойно.