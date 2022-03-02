Уже третий раз: Энергодар встает стеной на въезде в город, блокируя вход оккупантам

В городе Энергодар в Запорожской области мирное население стоит стеной против российских захватчиков. Отважные украинцы воспрепятствовали въезду кафиров в город.

Энергодар – это Украина!

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что тысячи людей пришли показать орде, что их не нужно спасать, ведь украинцы на своей земле.

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В своем официальном телеграм-канале Орлов опубликовал фотографии, как люди защищают Энергодар от россиян.



Энергодар блокирует вход оккупантам / Фото с телеграма Орлова

Городской голова обратился к оккупантам, посоветовав непрошеным "гостям" не подходить к городу.

Он заверил, что никто не отступит от своих позиций.