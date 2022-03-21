Уже трое суток в плену: городской голова и активист из Берислава до сих пор в руках оккупантов
21 марта 2022 , 16:32Читати новину українською
Источник:Херсонская ОВА
Еще 19 марта оккупанты похитили мэра Берислава – Александра Шаповалова и еще одного местного активиста. Они все еще находятся в плену.
Александру Шаповалову разрешили позвонить родным и успокоить их, потому что у мужчины проблемы с сердцем.
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Точное местонахождение Александра Шаповалова и других пленных неизвестны, скорее всего, они находятся в Новой Каховке, где рашисты их содержат.
Вместе с центральной властью Херсонская ОВА выясняет все обстоятельства и делает все возможное, чтобы пленники были освобождены.