Уже весь мир знает о "русском корабле, иди на х*й", – министр финансов Канады

Министр финансов Канады Христя Фриланд считает, что Украина прекрасно себя показывает с информационной точки зрения.

По словам политика, причина таких проявлений одна: Украина – это страна Героев.

Важно Мы понимаем, насколько бы это помогло, – в Канаде высказались о "закрытом небе" НАТО

Героизм передается миру

Фриланд отметила, что власть и простые граждане нашли способ передать этот героизм всему миру.

Уже весь мир знает о "русском корабле, иди на х...",

– признала политик.

Она добавила, что мир знает и о храбрости Героев, которые сказали эту фразу.

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