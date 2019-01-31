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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Уже 23% украинцев считают, что следующим президентом будет Юлия Тимошенко

      43 Читати новину українською
      Выборы
      Выборы / objectiv.tv

      Тимошенко является единственным кандидатом, у которого этот показатель за последний год постоянно растет.

      Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в январе 2019 года.

      В победу Порошенко верят лишь 16%, Зеленского – 10%. Действующий президент и в дальнейшем возглавляет антирейтинг. Почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

      Опрос "Рейтинга" был проведен в течение 16-24 января. Путем личного интервью социологи опросили 6 тысяч респондентов от 18 лет и старше.

      Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.

      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Петр Порошенко рейтинги
      Источник: 24 Канал
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