Уже 23% украинцев считают, что следующим президентом будет Юлия Тимошенко

Тимошенко является единственным кандидатом, у которого этот показатель за последний год постоянно растет.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в январе 2019 года.

В победу Порошенко верят лишь 16%, Зеленского – 10%. Действующий президент и в дальнейшем возглавляет антирейтинг. Почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

Опрос "Рейтинга" был проведен в течение 16-24 января. Путем личного интервью социологи опросили 6 тысяч респондентов от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.