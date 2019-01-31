Вже 23% українців вважають, що наступним президентом буде Юлія Тимошенко

Тимошенко є єдиним кандидатом, в якого цей показник за останній рік постійно зростає.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене в січні 2019 року.



У перемогу Порошенка вірять лише 16%, Зеленського – 10%. Чинний президент і надалі очолює антирейтинг. Майже половина опитаних заявили, що не проголосують за нього за жодних обставин.

Опитування "Рейтингу" було проведене впродовж 16-24 січня. Шляхом особистого інтерв’ю соціологи опитали 6000 респондентів від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,3%.