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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вже 23% українців вважають, що наступним президентом буде Юлія Тимошенко

      276 Читать новость на русском
      Вибори
      Вибори / objectiv.tv

      Тимошенко є єдиним кандидатом, в якого цей показник за останній рік постійно зростає.

      Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене в січні 2019 року.

      У перемогу Порошенка вірять лише 16%, Зеленського – 10%. Чинний президент і надалі очолює антирейтинг. Майже половина опитаних заявили, що не проголосують за нього за жодних обставин.

      Опитування "Рейтингу" було проведене впродовж 16-24 січня. Шляхом особистого інтерв’ю соціологи опитали 6000 респондентів від 18 років і старше.

      Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,3%.

      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Петро Порошенко Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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