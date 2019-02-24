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      Уже не лидеры: Украина втрое сократила поток мигрантов в Россию

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      Украина уже не лидирует в рейтинге по притоку мигрантов в Россию
      Украина уже не лидирует в рейтинге по притоку мигрантов в Россию / фото из открытых источников

      В России резко уменьшилось количество украинских мигрантов. За предыдущий год их число сократилось втрое. Так, Украина уже не является лидером в рейтинге притока мигрантов в РФ.

      Теперь в этом рейтинге первое место занимает Таджикистан. Из этой страны в Россию в 2018 году приехали более 30 тысяч человек, передает "Эхо Москвы".

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      На втором месте – Казахстан. Оттуда в Россию в 2018 году мигрировали 26,5 тысяч человек.

      Отметим, что о сокращении количества украинских мигрантов в российском направлении ранее сообщали в "Укрзализныце".

      Компания даже снизила количество и регулярность поездов, которые направлялись в РФ. Так, "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Иммигранты рейтинги
      Источник: 24 Канал
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