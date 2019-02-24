Вже не лідери: Україна втричі зменшила потік мігрантів до Росії

У Росії різко зменшилася кількість українських мігрантів. За попередній рік їх число скоротилося втричі. Так, Україна вже не є лідером у рейтингу притоку мігрантів до РФ.

Тепер у цьому рейтингу перше місце займає Таджикистан. Із цієї країни у Росію в 2018 році приїхало більш ніж 30 тисяч осіб, передає "Ехо Москви".

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На другому місці – Казахстан. Звідти до Росії у 2018 році мігрувало 26,5 тисяч осіб.

Зазначимо, що про скорочення кількості українських мігрантів у російському напрямку раніше повідомляли в "Укрзалізниці".

Компанія навіть зменшила кількість та регулярність потягів, які прямували до РФ. Так, "Укрзалізниця" перевезла до Росії 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, аніж у 2017 році.