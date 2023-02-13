Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона раскрыл некоторые детали встречи лидеров тет-а-тет.

Внимание Самолеты и дальнобойное оружие среди тем: о чем Зеленский говорил с Макроном и Шольцом

Визит в Париж и ужин втроем, один на один, где были президент Украины, президент Франции и премьер Германии. Я меньше всего могу сказать об этом сегменте, но я не сомневаюсь, что на этом ужине все друг друга максимально поняли: куда мы идем и что нам нужно,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Заметим, в Офисе Президента анонсировали "приятные сюрпризы" для нашего народа после встречи президента с европейскими лидерами.

О чем могли говорить "за закрытой дверью"

Издание Bild писало, что Владимир Зеленский во время вечерней встречи в Париже с канцлером Германии и президентом Франции подчеркнул, что Украине жизненно необходимо тяжелое дальнобойное вооружение и истребители.

От этого, по словам главы украинского государства, напрямую зависит продолжительность кровопролитной войны, которую начала Россия.

Сообщается, что на это президент Франции ответил, что Россия ни в коем случае не должна выиграть эту войну. Украинского лидера заверили, что и Париж и Берлин будут оказывать военную помощь украинскому народу до победного конца.

В то же время Шольц отметил, что саммит Евросоюза "пошлет мощный сигнал солидарности с Киевом".

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