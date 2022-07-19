"Издательство Старого Лева" и EPAM Украина передают 1 300 книг украинцам в 10 странах мира

За последние месяцы миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну из-за войны, оставив свои дома и все близкие сердцу вещи. В столь сложное время книга может помогать держать связь с родной культурой. Эта поддержка особенно нужна тем, кто спасаясь от войны, оказался за границей.

"Издательство Старого Лева" и EPAM Украина присылают почти 1300 книг в библиотеки, общественные центры и центры для беженцев в 10 странах мира. Книги получают вынужденные переселенцы в Польше, Германии, Эстонии, Англии, Болгарии, Венгрии, Греции, Чехии, Канаде и Румынии.

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Менеджер "Издательства Старого Лева" Марьяна Кира отмечает: "За последние 3 месяца мы получили более 100 запросов от украинцев из разных уголков мира, о том, что они, собирая свои чемоданы и убегая от войны, не имели возможности взять с собой книг. Большинство запросов касается именно детской книги, ведь малыша скучает по чтению больше всего. Совместными усилиями наших читателей и неравнодушных людей мы смогли обеспечить половину запросов. Однако мы все еще больше получаем запросов чем успеваем обрабатывать. Сотрудничество с ЕРАМ Украина чрезвычайно ценно, ощутимо. Это означает, что за 1-2 недели больше украинцев, временно покинувших Украину, смогут почувствовать поддержку, читая книги на родном языке. А это и является главной целью акции – подарить частицу тепла через книгу".

ЕРАМ Украина с первых дней помогает стране, реагируя на гуманитарные вызовы, поддерживая образование и волонтерское движение. Сегодня мы рады поддержать украинцев, которые спасаются от войны за границей. Важно дать им возможность оставаться на связи с домом, с Украиной. Книги – это один из способов чувствовать себя причастным к родной культуре. Мы рады, что книжная индустрия в стране довольно быстро восстановилась, и вместе с надежным партнером "Издательством Старого Лева" мы можем поддержать яркой и качественной литературой украинцев, вынужденно находящихся за рубежом,

– комментирует Наталья Колядко, директор по развитию талантов в EPAM Украина.

Вы также можете присоединиться к сбору книг для украинских беженцев и подарить им частичку родного дома, сделав донат на сумму 5, 10, 20, 50, 100 евро (перевести средства можно из любой страны мира в системе wayforpay). Все книги на собранные средства будут отправлены туда, где их сейчас больше всего нуждаются.

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