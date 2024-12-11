Там обнародовали графики отключений света. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местную энергетическую компанию.

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Электроснабжение с перебоями уже некоторое время

В соответствии с графиками, свет абонентам включат с 07:00 до 21:00 всего на 1 час 24 минуты.

Ранее сообщило о вынужденной приостановке работы Ингурской гидроэлектростанции.

Местные издания пишут, что с 9 декабря электроснабжение было бесперебойным только в ночное время. Оккупационные власти сообщили, что ситуация может ухудшиться, если не найдут средств для оплаты российского перетока.

Что это за ГЭС



Ингури ГЭС – самая мощная гидроэлектростанция Грузии. Ее ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприемник и часть тоннеля расположены на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне. Абхазия безвозмездно получает 40% электроэнергии, произведенной на станции в течение года.

Абхазия оккупирована Россией уже много лет. Россия разместила там свои базы.