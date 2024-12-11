Там оприлюднили графіки відключень світла. Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеву енергетичну компанію.

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Електропостачання з перебоями вже якийсь час

Відповідно до графіків, світло абонентам включать з 07:00 до 21:00 всього на 1 годину 24 хвилини.

Раніше повідомило про вимушене призупинення роботи Інгурської гідроелектростанції.

Місцеві видання пишуть, що з 9 грудня електропостачання було безперебійним лише у нічний час. Окупаційна влада повідомила, що ситуація може погіршитися, якщо не знайдуть коштів для оплати російського перетікання.

Що це за ГЕС Інгурі ГЕС – найпотужніша гідроелектростанція Грузії. Її ввели в експлуатацію 1978 року. Гребля, водоприймач та частина тунелю розташовані на території, яка контролюється грузинською владою; частина тунелю, пульт управління та будівля ГЕС – на абхазькій стороні. Абхазія безоплатно отримує 40% електроенергії, виробленої на станції протягом року.

Абхазія окупована Росією вже багато років. Росія розмістила там свої бази.