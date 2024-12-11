Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив 24 Каналу, чому зараз главі Кремля потрібні переговори. До слова, у Центрі протидії дезінформації повідомили, що Путін та його оточення намагаються підготувати росіян до завершення війни.

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Навіщо Путіну перемовини з Україною

Як зазначив Роман Світан, зараз основне завдання Путіна – підписати якусь мирну заяву, заморозити бойові дії та залишити собі окуповані території. До слова, днями очільник служби зовнішньої розвідки країни-агресора Сєргєй Наришкін заявив, що Росія вже майже досягла цілей так званої "сво".

Він голяка побіжить на будь-які переговори, які залишать йому захоплені українські території. Навіть не важливо на який час,

– мовив військовий експерт.

Нині у російського диктатора є 2 основні проблема – брак сил та засобів для підтримання темпу наступальних операцій та падіння економіки. Ці проблеми викрила ситуація в Сирії та посилило падіння режиму Башара Асада.

Сирійська ситуація чітко показала, що Путін й Росія у нинішньому режимі не переживуть 2025 рік. Тому перемовини – це не проблема, а мрія Путіна,

– додав Світан.

За його словами те, що деякі іноземні ЗМІ подають перемовини з Україною, як якусь проблему для Путіна, то це показує, що вони, мабуть, працюють на диктатора, якщо намагаються протиснути в українське та європейське суспільство, що вихід на переговори – це нібито перемога України.

Зазначимо, що представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія не отримувала від Дональда Трампа пропозиції щодо завершення війни в Україні.