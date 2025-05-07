Об этом заявил в эфире одного из телеканалов исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. Он прокомментировал планы власти запретить мэрам находиться более двух сроков в должности, передает 24 Канал.

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Пока законопроект – не зарегистрирован. Мы надеемся, что после такого масштабного обсуждения и негативной реакции в обществе он не будет вообще зарегистрирован. Это касается каждого из нас, не только непосредственно городских голов, потому что это прямое нарушение нескольких статей Конституции, самое главное – "избирать и быть избранным". И такие ограничения коснутся абсолютно всех муниципалитетов, в этом случае, если мы говорим о городах,

– заявил Слобожан.

По словам Слобожана, в Ассоциации городов провели анализ почти 400 общин, которые являются городами, где главы будут ограничены в своих полномочиях.

"Если мы говорим об областных центрах, то это за исключением трех общин (Харькова, Черновцов и Луцка) – все областные центры. Поэтому говорить, что это касается только Киева, а других не касается, – неправильно. Потому что в разрезе городских голов это касается более 83% тех голов, которые сейчас находятся на должностях. Также это – ограничение прав граждан избирать и быть избранными", – отметил он.

Как сообщил Слобожан, в Польше Высшая контрольная палата также проводила исследования последствий ограничений.

"Основной аргумент внедрения любых ограничений, когда это обсуждается, это – нивелирование коррупционных правонарушений. То есть продвигается тезис, что если ограничить сроки избрания глав общин, то снизится уровень коррупции. Так вот, эта польская структура доказала, что нет какой-либо корреляции, даже наоборот, коррупционные вызовы растут, если внедряются такие ограничения. Потому что нет стратегии развития, – отметил Слобожан.

По словам исполнительного директора АГУ, в октябре 2013 года аналогичный законопроект уже был зарегистрирован в парламенте.