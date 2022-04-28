Спасатели разбирали железобетонные, металлические и строительные конструкции здания, которое испытало масштабные разрушения.

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К аварийно-восстановительным работам привлечены 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

Спасатели разбирают конструкции: видео ГСЧС

Ситуация в Сумской области

Заместитель председателя ОП Павел Кириленко сообщил, что в Ахтырке продолжаются работы по благоустройству территории города. Коммунальщики убирают завалы у горсовета, а на улицах засыпают ямы.

В населенных пунктах области осуществляют ремонты водопроводов, восстанавливают здания детских лагерей, которые разрушены, и обследуют жилые дома.

На трассе Сумы – Полтава работает 8 единиц дорожной техники, там уже завершен аварийный ямочный ремонт и обустроен подъезд к временному мосту.

Напомним, что Сумщина пострадала от российской агрессии, но освобождена от оккупации в начале апреля. В то же время враг до сих пор обстреливает районы области с территории России. В течение вчерашних суток, 27 апреля, захватчики активно атаковали Эсманскую общину минометами.

По информации главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, всего за пол часа было примерно 50 "прилетов". Также он сказал, что подобные действия являются откровенной провокацией.

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