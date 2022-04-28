Рятувальники розбирали залізобетонні, металеві та будівельні конструкції будівлі, яка зазнала масштабних руйнувань.

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До аварійно-відновлювальних робіт залучено 30 людей особового складу та 7 одиниць техніки.

Рятувальники розбирають конструкції: відео ДСНС

Ситуація на Сумщині

Заступник голови ОП Павло Кириленко повідомив, що в Охтирці продовжуються роботи з благоустрою території міста. Комунальники прибирають завали біля міськради, а на вулицях засипають ями.

Загалом в населених пунктах області здійснюють ремонти водопроводів, відновлюють будівлі дитячих таборів, які зазнали руйнувань, та обстежують житлові будинки.

На трасі Суми – Полтава працює 8 одиниць дорожньої техніки, там вже завершили аварійний ямковий ремонт та облаштовано під'їзд до тимчасового мосту.

Нагадаємо, що Сумщина постраждала від російської агресії, але звільнена від окупації на початку квітня. Водночас ворог досі обстрілює райони області із території Росії. Впродовж вчорашньої доби, 27 квітня, загарбники активно атакували Есманську громаду мінометами.

За інформацією голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, лише за пів години було приблизно 50 "прильотів". Також він сказав, що такі дії є відвертою провокацією.

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