Российские захватчики ударили по Украине ракетами.

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Оккупанты осуществили пуски ракет

Россияне подняли в небо три Ту-22м3. Вражеские самолеты находятся в акватории Черного моря. В 22:43 Воздушные силы сообщили о высокой угрозе пусков ракет Х-22.

Позже в 22:51 стало известно, что враг совершил пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении южных областей.

Воздушные силы отдельно предупредили об опасности жителей Одессы. Через несколько минут там раздался мощный взрыв. Жителей Измаила тоже попросили пройти в укрытие.

По состоянию на 23:04 мониторинговые каналы пишут об отходе бортов Ту-22м3 от пусковых рубежей.

Они предполагают, что противник ударил по Одесщине 2-3 ракетами Х-22.

Иран мог передать России сотни баллистических ракет

Недавно в Reuters вышел материал, в котором говорится, что Тегеран мог передать стране – агрессорке более 400 ракет класса "земля – земля".

Речь идет о ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров. По данным издания, поставки баллистики начались в начале января нового года. Собеседники медиа на условиях анонимности сообщили, что состоялись уже четыре таких поставки. В ближайшие недели их будет больше.

Вероятно, часть вооружения в Россию переправили кораблем через Каспийское море. Остальные баллистические ракеты перевезли самолетом.

В ГУР отреагировали на эту информацию. Там заявили, что ее проверяют.

В то же время в Белом доме уже отреагировали. Там подчеркнули, что пока нет подтверждений тому, что Тегеран уже передал Москве баллистические ракеты. Говорят, что между странами продолжаются переговоры по поставкам.

Обратите внимание! Ранее уже в Украине было проведено расследование и доказано, что россияне во время массированных атак били по нашей стране баллистикой, закупленной у КНДР. По данным прокуратуры, противник при обстреле использовал по меньшей мере 24 ракеты из Северной Кореи, вероятно, Kn-23/24.