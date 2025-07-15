На море в Албании украинка погибла во время спасения ребенка

В Албании на море погибла 43-летняя украинка. Она пыталась спасти свою дочь от опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Львовского лицея №94. Там учится ребенок погибшей женщины.

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Почему погибла украинка на курорте в Албании?

Украинка Оксана Держило-Сухораб вместе с двумя дочерьми отдыхала в албанском городе Влёре. Местное издание пишет, что семья пошла купаться в море, когда это было опасно. В какой-то момент дочь Оксаны начала тонуть, поэтому женщина начала ее спасать. Однако опасность была серьезная, женщина не смогла вытащить ребенка из воды и погибла сама.

Сообщается, что Оксана с дочерьми отдыхали на частном пляже, где не было береговой охраны. Из воды их вытаскивали другие отдыхающие.

Очевидцы рассказали, что скорая помощь приехала через полчаса из-за пробок в районе Лунгомаре. Украинку доставили в больницу Влёры уже без признаков жизни, а ее старшая дочь попала в реанимацию, ее состояние тяжелое.

В учебном заведении рассказали, что на море пострадала семья их ученицы Евы Сухораб.

Они все трое отдыхали на море, старшая сестра там в больнице, а наша Ева ожидает приезда родственников из Украины,

– поделились в лицее.

Также в учебном заведении говорят, что на возвращение тела Оксаны в Украину нужны значительные средства, поэтому семья нуждается в помощи. Неравнодушные люди могут участвовать в сборе средств. Помочь может даже самый маленький вклад.

Напомним, в июне в Израиле погибли пятеро украинцев. Они находились в эпицентре удара со стороны Ирана в городе Бат-Ям. Удалось установить личности жертв – среди них украинка Мария Пешкурова, ее 7-летняя дочь и другие члены семьи.