Трагическая гибель украинки в Албании: в МИД рассказали детали

В Албании погибла гражданка Украины. По словам родственников, женщина приехала туда с туристической целью.

Об этом сообщают источники 24 Канала в МИД.

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Что известно о гибели украинки в Албании?

Согласно данным внешнеполитического ведомства Украины, 11 июля на "горячую" линию Посольства Украины в Албании поступила информация о смерти гражданки Украины. Там указали, что она была 1983 года рождения.

По информации родственников, она приехала в Албанию с туристической целью.

Смерть гражданки наступила из-за несчастного случая на воде. Принято решение о перевозке тела в Украину,

– сообщили в МИД.

Отмечается, что Консульское должностное лицо оказывает помощь в репатриации тела умершей гражданки Украины. Дело находится на контроле учреждения.

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Напомним, в затопленном карьере в Запорожье 17-летний юноша нырнул в воду и не появился на поверхности. К поискам привлекли водолазов ГСЧС и подводный дрон спасателей.

Тело парня обнаружили на следующий день на глубине 10 метров, в 10 метрах от берега.