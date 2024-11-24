Сообщается, что пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкое медиа HavaSosyalMedya.

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Почему загорелся российский самолет

По предварительной информации, возгорание самолета Sukhoi Superjet 100 произошло в двигателе самолета. Всего на борту находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа, их эвакуировали. Жертв и пострадавших нет, сообщает губернатор Анталии.

После инцидента взлетно-посадочную полосу аэропорта Анталии временно закрыли. Самолеты, направлявшиеся в аэропорт, были перенаправлены, а ряд рейсов задержан. Пожар оперативно потушили, причины возгорания устанавливаются.

Власти сообщили, что из-за закрытия взлетно-посадочной полосы посадку самолетов было прекращено, а некоторые рейсы отложены. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания двигателя выясняется,

– говорится в сообщении AirportHaber.

Представители Росавиации уже заявили о том, что проведут расследование.

Российский самолет загорелся в аэропорту Анталии: смотрите видео

Пожар на российском самолете в Анталии: смотрите видео