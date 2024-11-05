На территории завода Tupras в Турции вспыхнул пожар. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Baha.

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Какие детали известны о взрыве на заводе Tupras

Этот инцидент произошел на предприятии, которое принадлежит компании Turkiye Petrol Rafinerileri AS – единственному производителю нефти в стране, что имеет четыре рафинерии. Взрыв прогремел в районе Алияга, что в провинции Измир.

Обратите внимание! Видео, которое появилось в сети, показывает, как с завода поднимается дым.

Местные СМИ сообщают о быстрой реакции служб - на место инцидента были направлены пожарные, скорая помощь и правоохранители. Причины взрыва пока не известны.