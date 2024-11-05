На території заводу Tupras у Туреччині сплахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Baha.
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Які деталі відомі про вибух на заводі Tupras
Цей інцидент трапився на підприємстві, яке належить компанії Turkiye Petrol Rafinerileri AS – єдиному виробнику нафти в країні, що має чотири рафінерії. Вибух пролунав у районі Аліяга, що в провінції Ізмір.
Зверніть увагу! Відео, яке з’явилося в мережі, показує, як з заводу піднімається дим.
Місцеві ЗМІ повідомляють про швидку реакцію служб — на місце інциденту були направлені пожежники, швидка допомога та правоохоронці. Причини вибуху наразі не відомі.
- Нещодавно в Анкарі стався вибух біля об'єкта аерокосмічної корпорації, що призвело до жертв і постраждалих. Турецькі видання повідомили про терористичну атаку з використанням пояса смертника і стрілянину.
- Турецькі ВПС також завдали ударів по об'єктах Робітничої партії Курдистану в Сирії та Іраку після теракту в Анкарі 23 жовтня.