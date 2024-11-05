На території заводу Tupras у Туреччині сплахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Baha.

Дивіться також Вибух на збройному заводі Mesko: ексміністр оборони Польщі вважає це "карою від Росії"

Які деталі відомі про вибух на заводі Tupras

Цей інцидент трапився на підприємстві, яке належить компанії Turkiye Petrol Rafinerileri AS – єдиному виробнику нафти в країні, що має чотири рафінерії. Вибух пролунав у районі Аліяга, що в провінції Ізмір.

Зверніть увагу! Відео, яке з’явилося в мережі, показує, як з заводу піднімається дим.

Місцеві ЗМІ повідомляють про швидку реакцію служб — на місце інциденту були направлені пожежники, швидка допомога та правоохоронці. Причини вибуху наразі не відомі.