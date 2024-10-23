Наразі відомо про наявність жертв та постраждалих. Про це пише CNN Türk із посиланням на заяви місцевої влади.

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В Анкарі чули вибухи та постріли

Турецькі ЗМІ повідомляють, що в Анкарі біля об'єкта аерокосмічної корпорації TUSAS пролунали вибухи, слідом за якими чути постріли. Саме у цьому місці, за даними преси, виготовляють безпілотники Anka і модернізують винищувачі F-16.

У турецькій столиці, ймовірно, стався теракт: дивіться відео