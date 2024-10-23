Такі дані повідомили джерела Financial Times. Утім, заборона на цей експорт таємна – через чутливість питання.

Дивіться також Що означає "локаційно втрачені БпЛА": військовий пояснив, як працює РЕБ

Як Туреччина постачала до Росії військові товари

Туреччина експортувала до Росії продукцію військового призначення, вироблену у США. Та у Вашингтоні пригрозили наслідками, якщо це продовжиться.

Тож турецька митниця таємно обмежила експорт 50 найменувань. Публічно про це не оголосили, бо питання політично чутливе.

До переліку увійшли:

мікрочипи;

системи дистанційного керування;

процесори та карти пам'яті, які використовують у ракетах і дронах;

верстати та інше обладнання.

США, Велика Британія, ЄС та Японія називають ці деталі критично важливими для російських військових.

Журналісти проаналізували дані державної статистики та дійшли висновку: обсяги турецького експорту цих товарів з початку повномасштабного вторгнення Росії зросли у понад 12 разів і станом на грудень 2022 року досягнули 38 мільйонів доларів.

З початку 2024 року обсяги експорту товарів військового призначення до Росії почали знижуватися – до серпня цей показник впав до 4,1 мільйона доларів. Так сталося тому, що збільшився ланцюжок постачання, який тепер включає Казахстан і Азербайджан.

Росія переважно отримує західні військові деталі через Китай: в липні 2024-го їхній експорт досяг 377 мільйонів доларів.