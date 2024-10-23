Такие данные сообщили источники Financial Times. Впрочем, запрет на этот экспорт тайный – из-за чувствительности вопроса.

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Как Турция поставляла в Россию военные товары

Турция экспортировала в Россию продукцию военного назначения, произведенную в США. Но в Вашингтоне пригрозили последствиями, если это продолжится.

Поэтому турецкая таможня тайно ограничила экспорт 50 наименований. Публично об этом не объявили, потому что вопрос политически чувствительный.

В перечень вошли:

микрочипы;

системы дистанционного управления;

процессоры и карты памяти, которые используют в ракетах и дронах;

станки и другое оборудование.

США, Великобритания, ЕС и Япония называют эти детали критически важными для российских военных.

Журналисты проанализировали данные государственной статистики и пришли к выводу: объемы турецкого экспорта этих товаров с начала полномасштабного вторжения России выросли более чем в 12 раз и по состоянию на декабрь 2022 года достигли 38 миллионов долларов.

С начала 2024 года объемы экспорта товаров военного назначения в Россию начали снижаться – к августу этот показатель упал до 4,1 миллиона долларов. Так произошло потому, что увеличилась цепочка поставок, которая теперь включает Казахстан и Азербайджан.

Россия преимущественно получает западные военные детали через Китай: в июле 2024-го их экспорт достиг 377 миллионов долларов.