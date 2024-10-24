Про це повідомили у Міністерстві оборони Туреччини, передає CNN. У мережі також з'явилося відео з імовірною атакою курдських об'єктів турками.

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Що відомо про операцію ВПС Туреччини проти курдів

У Міноборони Туреччини зазначили, що військові завдали ударів по об'єктах Робітничої партії Курдистану у північному Іраку та північній Сирії з метою усунення терористичних нападів на громадськість і встановлення безпеки для своїх громадян та кордону.

У заяві зазначається, що 32 цілі терористів успішно знищено, а повітряні операції все ще тривають.

До цього міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що виконавці нападу в Анкарі, швидше за все, були членами РПК.

У турецькому міністерстві також зазначили, що багато терористів після теракту в Анкарі були нейтралізовані шляхом використання максимальної кількості внутрішніх і національних сил у проведених операціях.

У мережі також ширять відео з імовірною роботою турецьких військово-повітряних сил по курдських об'єктах. Де саме зняли ці кадри у Сирії чи в Іраку – достеменно невідомо.

Туреччина вдарила по об'єктах курдів у Сирії та Іраку: дивіться відео

До слова, в Анкарі теракт 23 жовтня стався на об’єкті аерокосмічної корпорації, де чули вибухи та постріли. За оновленою інформацією, число жертв збільшилося до 5, поранень зазнали 22 людини.