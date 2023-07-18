Об этом во время выступления на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Ожидается, что в ближайшие месяцы он уйдет в отставку.

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Войну можно выиграть

Говоря о реакции Владимира Путина на НАТО, Уоллес отметил, что все более агрессивный кремлевский диктатор постоянно угрожает какими-то "красными линиями". Однако они обычно просто тают – президент России не решается приблизиться к НАТО.

Россия очень и очень бережно относится к территории НАТО. Мы не видели, чтобы она нападала на такие территории как Эстония или Латвия. Они были абсолютно внимательны к НАТО. Они очень, очень осторожны и стараются не провоцировать. Можно утверждать, что Североатлантический союз сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор статьи 45 действует,

– отметил министр обороны Британии.

Он добавил, что война в Украине привела к оживлению НАТО после застоя, продолжавшегося до этого. В свою очередь Россия слабее, чем показывает.

"После 1991 года НАТО просто остановился... Многие люди в Европе были бы удивлены, что НАТО – это ядерный альянс. Об этом просто забыли говорить. Следовательно, у него не было планов на случай "что произойдет, если", – пояснил Уоллес.

По его словам, все стали свидетелями возобновления того, что нужно НАТО и верховному главнокомандующему Альянса для выполнения своей работы, а также новых сфер деятельности.

"Я думаю, что (войну – 24 Канал) можно выиграть. Я думаю, что Россия гораздо хрупче, чем россияне хотят признать... Раскол в иерархии российской армии очень реален, уровень потерь ужасен", – подытожил британский министр обороны.

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Уоллес планирует уйти с должности

Уоллес планирует уйти с должности министра обороны Великобритании. По его словам, это произойдет тогда, когда премьер-министр Риши Сунак будет проводить очередные перестановки в правительстве. Вероятно, уже в сентябре.

Политик также не выставит свою кандидатуру на следующих парламентских выборах. Однако Уоллес отметил, что не будет досрочно отказываться от депутатского мандата, чтобы не пришлось проводить довыборы в его округе.